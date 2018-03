Kopje koffie drinken met de wijkagenten Bergse Plaat bij McDonalds

Restaurantmanager Jeffery Baardwijk klopte met voorstel aan bij de wijkagenten. De twee wijkagenten reageerden enthousiast. Op woensdag 7 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur is de eerste ‘Koffie met een cop’ in de McDonalds aan de Boulevard-Noord. Iedereen is welkom. “ Het is een laagdrempelige manier om in contact te komen met de wijkbewoners. We kunnen bespreken wat er leeft in de omgeving van de mensen. En we kunnen mensen tips en adviezen geven over bijvoorbeeld het voorkomen van inbraken of babbeltrucs. Het restaurant is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. McDonalds biedt de bezoekers een gratis drankje aan.“, zeggen de wijkagenten.