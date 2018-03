Witwasonderzoek Arnhem: aanhouding en sluiting vier horecazaken

Arnhem - In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een doorzoeking in zijn woning plaatsgevonden. De man wordt verdacht van gewoontewitwassen, waarbij hij met crimineel verkregen geld horecagelegenheden in de Arnhemse binnenstad financiert. Tijdens de zoeking in zijn woning is er een contant bedrag van ruim €10.000,- aangetroffen en in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op een zeiljacht. Op last van burgemeester Marcouch zijn vier horecazaken aan de Korenmarkt in Arnhemse per direct gesloten.