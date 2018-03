Woningoverval Arnhem, politie zoekt getuigen

De politie kreeg rond 04.40 uur de melding dat er een overval was gepleegd. Meerdere onbekende mannen waren enige tijd daarvoor het pand binnengedrongen. De aanwezige bewoonsters, die op dat moment in bed lag, werd bedreigd met wapens en vastgebonden. Enige tijd later verlieten de mannen het pand weer. Op dit moment is onbekend of er iets buit is gemaakt.

Bij onderzoek werd in een naastgelegen schuur een hennepkwekerij aangetroffen met ongeveer 1800 planten. De hennepplanten en benodigde kweekbenodigdheden zullen worden vernietigd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overval en de aangetroffen kwekerij.