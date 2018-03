Hennepkwekerij ontdekt, verdachte aangehouden

Naar aanleiding van een anonieme melding over een mogelijke hennepkwekerij, deden agenten onderzoek in het pand. Binnen vonden zij een verborgen hennepkwekerij. De kwekerij zat achter een ‘valse’ muur die opgezet was. De ingang was verstopt door een kast ervoor te zetten. Er stonden 515 hennepplanten die in beslag genomen werden. Ook lag er al geoogste hennep van in totaal ruim 32 kilo. Ook dit werd in beslag genomen. Na onderzoek kon een 36-jarige man uit Houten als verdachte worden aangehouden. Hij zit vast.