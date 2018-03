Man overleden in park; politie zoekt getuigen

Op zondag 4 maart werd het slachtoffer overleden aangetroffen in het park. De politie kon zijn identiteit achterhalen, maar niet zijn woon- of verblijfplaats. Vermoedelijk had de man die dag samen met iemand, die hem niet goed kende, op een bankje in het park wat gedronken, waarna hij in slaap is gevallen. Een aantal uur later bleek hij te zijn overleden. De politie vermoedt niet dat er sprake is van een misdrijf en er is niemand aangehouden. Wel willen we graag weten waar de man vandaan komt en waar hij woonde. Omdat de melding binnenkwam in Amersfoort, onderzoekt de politie Midden-Nederland de zaak.