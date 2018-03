Man overleden na aanrijding

Rond 8.10 uur werd het eenzijdige verkeersongeval bij de politie gemeld. Agenten gingen erheen en troffen de auto, die tegen een boom was gereden, aan. Ambulancebroeders verleenden medische hulp aan het slachtoffer. De 60-jarige man uit Huizen werd uit zijn auto bevrijd, maar de hulp mocht niet baten. Vermoedelijk verloor het slachtoffer de macht over het stuur, nadat hij door onbekende oorzaak onwel was geworden.