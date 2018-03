Therapeut aangehouden voor verdenking seksueel misbruik

De man, een 53-jarige inwoner van Rhenen, bood in deze periode tantratherapie aan. De therapeut wordt verdacht van het tijdens de behandelingen uitvoeren van ongewenste seksuele handelingen. Dit leidde tot aangiften die eind 2017 werden opgenomen. De arrestatie is het gevolg van het onderzoek dat daarna plaatsvond.

Na de arrestatie heeft de politie onderzoek in zijn woning gedaan. Politie en justitie verdenken de man van het plegen van ontucht met cliënten die aan zijn hulp of zorg waren toevertrouwd. Aan de aangevers is slachtofferhulp aangeboden.