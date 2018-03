Bejaarde de dupe van babbeltruc

Een onbekende man belde aan bij de woning en vertelde aan de bejaarde bewoner dat hij op visite kwam bij de buurvrouw, maar de buurvrouw niet thuis was. De man vertelde dat hij erg nodig naar het toilet moest en vroeg of hij even gebruik mocht maken van het toilet van de bejaarde bewoner. Dit mocht en vervolgens wist de oplichter op slinkse wijze de pinpas van de man te stelen op een onbewaakt moment. Met deze pinpas is kort daarop een groot geldbedrag gepind.

Blijf alert

Het blijft telkens terugkomen: deze babbeltruc en andere babbeltrucs. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Denk niet dat het u niet overkomt want de dieven zijn zeer behendig met hun babbeltrucs. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Krijgt u hiermee te maken? Bel dan direct 1-1-2 en geef een goed signalement door van de dader.

Wat is een babbeltruc nou precies?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld. Ze ogen vaak betrouwbaar, spreken u aan op straat of staan opeens voor de deur. Deze oplichters zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, dat ze de meterstand komen opnemen, dat ze voor de buren komen die niet thuis zijn of zij doen zich voor als medewerker van de thuiszorg. Allemaal smoesjes om bij u in de woning te komen.

Wat kunt u doen bij een babbeltruc?

Hieronder enkele tips:

* Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting.

* Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.

* Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.

* Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.

* Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.

* Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

Meer tips vindt u in de folder Tips Senioren en Veiligheid -> Folder