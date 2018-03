Opnieuw aandacht voor 'puzzellijk' in Opsporing Verzocht

In het onderzoek is niet vast komen te staan waar de lichaamsdelen in het water zijn achtergelaten. In 2006 besluit het onderzoeksteam een gezichtsreconstructie te maken van het gevonden hoofd. In de hoop de identiteit van de man te achterhalen, wordt het publiek in 2007 gevraagd om mee te denken en wordt er in o.a. Opsporing Verzocht aandacht aan geschonken. Maar ondanks verschillende tips blijft het mysterie onopgehelderd. Als het cold case team het onderzoek in 2011 oppakt, wordt besloten nieuwe forensische technieken in te zetten. Uit een DNA test is vast komen te staan dat de man in ieder geval voorouders heeft die uit het Midden-Oosten komen. Die link naar het Midden-Oosten wordt extra interessant, omdat ook al bleek dat de man waarschijnlijk veel waterpijp rookte. En dat gebeurt relatief vaker door mensen uit dat deel van de wereld. De politie weet niet waarom hij in Nederland was en hoe lang hij hier al was toen hij werd vermoord. Door deze zaak actueel te houden, hoopt het onderzoeksteam dat iemand toch wel iets wil vertellen wat die jaren geleden niet kon of durfde. En de rechercheurs hopen nu ook eventuele nabestaanden in het buitenland te kunnen bereiken via het internet.