Verwarde man die leerlingen bedreigde aangehouden

De meldkamer kreeg de melding dat een man met messen zwaaide op het schoolplein van de school in de richting van scholieren. De man werd door enkele scholieren van het schoolplein gejaagd. De gealarmeerde politie hield de man even later aan. Het bleek een 44-jarige verwarde man te zijn, een bekende van de politie die al in een hulpverleningstraject zit. De politie nam twee messen in beslag. De verdachte zit nog vast wegens bedreiging. Er wordt onderzocht of er andere zorgtrajecten mogelijk zijn. De school zorgt voor opvang en nazorg van scholieren.