Verdachte van bedreiging aangehouden

Het meisje werd bedreigd en zij meldde dat bij de politie. De aard van de bedreiging was zodanig dat de politie de inschatting maakte dat ook de school van het meisje in Spijkenisse moest worden bewaakt. Het hoofd van de school werd hiervan op de hoogte gesteld en de leerlingen werden in de school gehouden. Ook werden er politiemensen in de buurt van de school gestationeerd.



Het onderzoek voerde naar een woning in Hoogvliet. Daar in de buurt werd de verdachte gezien en aangehouden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de aard van de bedreiging en zijn motieven.