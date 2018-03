Fransmannen aangehouden voor witwassen

Maandag 5 februari zetten agenten de auto met daarin de verdachten aan de kant nadat ze bijna in botsing kwamen met een andere auto. De dienders vroegen of ze de auto verder mochten controleren. Dat vond de bestuurder goed. Op de achterbank bleek een tas te liggen met daarin geld in verschillende coupures. Omdat de mannen geen goede verklaring hadden waar het geld vandaan kwam is het direct in beslag genomen. De verdachten zijn vast gezet voor verder onderzoek.