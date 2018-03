Hoe meer mannen meedoen, hoe groter de kans op succes

Het afstaan van is een kleine moeite. Het levert een grote bijdrage aan het onderzoek om helderheid te kunnen krijgen op de vraag wat er destijds is gebeurd met de 11-jarige Nicky Verstappen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat er absoluut geen twijfel hoeft te zijn over de vernietiging van het DNA-materiaal. Het is wettelijk geregeld dat dit gebeurt. Privacy en anonimiteit zijn belangrijk en het proces is zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Het afgegeven DNA-materiaal kan en mag niet meer gebruikt worden voor ander onderzoek. Alles is gericht op het oplossen van deze ene zaak.