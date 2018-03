Opsporingsprogramma Team West lost misdrijven op

In de uitzending komt ook persofficier Fikenscher van het Openbaar Ministerie aan het woord. Zij legt uit dat aan elke uitzending een zorgvuldige afweging voorafgaat. Kan een zaak wellicht ook op een andere manier worden opgelost? Ook geeft ze aan dat camerabeelden van burgers vaak doorslaggevend zijn.

Verder komen de volgende zaken in Team West:

Twee overvallen op Blokker| Den Haag

Op 10 februari rond 17.40 uur wordt Blokker aan de Weimarstraat overvallen. Een man met een baseballcap komt de zaak binnen, gaat in de rij staan en wacht tot hij aan de beurt is. Hij bedreigt de medewerkster met een vuurwapen en wil geld. Wanneer het hem te lang duurt, gaat de overvaller er zonder buit vandoor. Ook wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de overval op Blokker aan de Grote Marktstraat op 27 december 2017 in de vroege ochtend. Deze overval zat in januari ook al in de uitzending. De zaak komt ook aan bod in Opsporing Verzocht vanavond.

Vermissing Jeroen de Wit | Leimuiden

Sinds 18 februari wordt de 30-jarige Jeroen de Wit uit Leimuiden vermist. De familie heeft sinds zijn verdwijning niks meer van Jeroen vernomen. Zijn zwarte Suzuki Alto met kenteken 76-LF-KP is ook zoek. Men houdt rekening met een noodlottig ongeval.

Aantreffen stoffelijk overschot Orlando| Den Haag

Op maandag 26 februari wordt in het Böttgerwater in de wijk Ypenburg het stoffelijk overschot aangetroffen van de vermiste Orlando uit Rotterdam. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar vissers die aan het Böttgerwater in die periode hebben gevist. Deze zaak komt vanavond ook in Opsporing Verzocht.