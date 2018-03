Politie houdt twee verdachten aan voor bedreiging en geweld

Rond de klok van 22.30 uur werd de politie gealarmeerd over het incident. Op het trottoir in de Beekstraat zouden twee mannen ruzie maken met twee andere mannen. Twee mannen die bedreigingen zouden uitten gingen er in twee auto’s vandoor. Met een signalement en een kenteken werden meerdere eenheden ingezet. Op de Jachtlaan ter hoogte van de Laan van orden werden de twee voertuigen opgemerkt. Een van de voertuigen stopte op de Romeinenweg de ander op de Laan de Orde. Daar werden beide mannen als verdachte aangehouden voor bedreiging en mishandeling.

De auto op de Laan van Orden werd voor onderzoek in beslag genomen. Tijdens het onderzoek ter plaatse werd een taser in de auto aangetroffen. De politie onderzoekt het incident en de aanleiding ervan en doet onderzoek naar het mogelijke vuurwapen. Dat is nog niet aangetroffen. De twee verdachten uit Apeldoorn van 21 en 28 jaar oud zijn voor verhoor ingesloten. Er is aangifte gedaan.

2018099801 RV