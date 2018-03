Vier nieuwe aanhoudingen in zaak mishandelde voetbaltrainer

De kinderen werden opgevangen en er was een bijeenkomst voor de ouders. Ook daar luisterde de coordinerend wijkagent Mark Hulleman naar de ouders en gaf uitleg over wat de politie deed en ging doen. Veel van de ouders en kinderen komen uit verschillende delen van Zwolle. Hij was goed op de hoogte van de situatie. Mark Hulleman is erg blij met de vorderingen in het onderzoek en de aanhoudingen. “We doen het voor de slachtoffers, de jonge kinderen en hun ouders die op het voetbalveld die getuige waren van deze heftige ervaring!”