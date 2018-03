Auto rijdt tegen pui, getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart naar het incident. Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde en wie er nog meer in de auto zaten. De auto is eerder gestolen bij een woninginbraak in Laren. Volgens getuigen zaten er vier jongens in de auto.

Hebt u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de VVC in Hilversum via 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook! Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.