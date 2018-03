Motor gestolen.

Twee mannen kwamen een proefrit maken. De verkoper vertrouwde het niet en is achter de motor aangereden. De man zag verderop hoe zijn motor op een aanhanger werd geladen. De slachtoffer liet het hier niet bij zitten en probeerde de auto te stoppen.



De man hing aan de auto en moest op een gegeven moment wel loslaten. Hierdoor raakte hij gewond en is hij naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten zijn er vandoor gegaan in een zwarte auto met de aanhanger en de motor. Voor deze melding is een burgernetactie opgezet, helaas zonder resultaat. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

