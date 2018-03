Politie spoort 24 veroordeelden op

De meest recente aanhouding vond plaats op woensdag 7 maart. Op die dag werd in Katwijk een 48-jarige vrouw in haar woning aangehouden. Zij moest nog een gevangenisstraf uitzitten van 75 dagen voor overtreding van de Wegenverkeerswet.

Handel in harddrugs

Op 27 februari wist het team in Lelystad een 27-jarige Hagenaar op te sporen. De rechter veroordeelde deze man eerder voor de handel in harddrugs tot een geldboete van ruim 8.700 euro. Omdat hij de boete niet kon betalen, moet hij nu een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf uitzitten van zestig dagen. De geldboete moet hij daarna alsnog betalen.

6240 dagen celstraf

De 24 veroordeelden die het team dit jaar wist op te sporen, moesten gezamenlijk nog 6240 dagen celstraf (17 jaar) uitzitten en een totaal openstaand bedrag van zo’n 233.000 euro betalen.

Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-team - EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften - houdt zich voor de politie-eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf.

Overvallen, woninginbraken en straatroven

Hoewel de prioriteit van het team ligt bij het opsporen van mensen die zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf, kunnen ook mensen die zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregelen of hoge geldboetes rekenen op een bezoek van het team.