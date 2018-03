Krant jaagt overvaller op de vlucht; donderdag in ‘Bureau Rijnmond’.

Zowel in Rotterdam als in Schiedam werden overvallen gepleegd en de politie kan de hulp van de kijker goed gebruiken bij het onderzoek. De overval in Rotterdam vond plaats op een supermarkt aan het Moermanskpad. Een licht manke dader en een ‘scheve’ fiets zijn twee opvallende zaken die hopelijk tot tips lijden.



Bij de overval in Schiedam werd de dader weggejaagd met een krant. Kijk voor het verhaal en voor de beelden van de overvaller die hierdoor zonder buit vertrok.