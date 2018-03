Politie haalt wijkdealer Alblasserdam van de straat

De aanhouding van de man komt niet uit de lucht vallen. Buurtbewoners maakten zich al langer zorgen over de jeugd, die op en rond het Scheldeplein door de verdachte werd voorzien van allerlei soorten soft- en harddrugs. Wijkagent Martin Stam “Het leefde behoorlijk in de wijk. We hebben alle klachten verzameld en toen we genoeg onderzoeksinformatie hadden, hebben we het aan de recherche overgedragen. Zij pakten het op en de aanhouding was kort daarna een feit. Mooi werk.“



In beslag

Agenten doorzochten na de arrestatie de woning van de Alblasserdammer en met reslutaat. Er werd hasj, wiet, amfetamine, speed en XTC gevonden en in beslag genomen.



Klachten

De arrestatie van de man is niet alleen het gevolg van klachten en tips van buurtbewoners. Ook anonieme tips werden in het onderzoek meegenomen.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, drugshandel, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem is gratis: 0800-7000. Meer informatie vind je hier.