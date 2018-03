Agressieve Bredanaar aangehouden na verkeersruzie

Een 35-jarige Bredase vertelde dat ze rond 11.00 uur met haar auto over de Zuidelijke Rondweg reed en de afslag Ulvenhout nam. Ze zag dat heel dicht achter haar een auto reed die geen afstand bewaarde en haar als het ware opduwde. Ze duwde een paar keer lichtjes op de rem om hem laten weten dat ze het er niet mee eens was. Ze zag in de spiegel dat die bestuurder een boze blik had en hevig met zijn hoofd schudde. Hij haalde haar in waarna ze onderaan de afrit voor het het rode verkeerslicht tot stilstand kwamen. Ze zag dat die bestuurder uitstapte en op haar afliep. Ze vergrendelde snel de deuren en zag dat die man aan haar portier begon te trekken en op de ramen bonkte daarbij luid naar haar schreeuwend. Ze zag een motoragent bij het verkeerslicht staan, ze reed daar naar toe en riep vanuit haar raam dat ze door die man bedreigd werd.