Drugs, materialen voor hennepkwekerij en dure auto in beslag genomen

In een woning aan de Kapelaan Raaijmakersstraat in Rijen werd onder meer een busje pepperspray, een handelsvoorraad amfetamine, een gebruikershoeveel cocaïne en een tas met zelfgemaakt zwaar vuurwerk aangetroffen. Ook werd een contant geldbedrag een personenauto van het merk Porsche 911S in beslag genomen. In een pand aan de Kempenbaan in Rijen werd een grote hennepkwekerij in opbouw aangetroffen. De apparatuur met een waarde van circa 70.000 euro werd in beslag genomen.