Getuigen mishandeling gezocht

Op het moment van het incident loopt er nog uitgaanspubliek rond. Mogelijk dat iemand iets gezien heeft en kan vertellen wat er precies is gebeurd. Hebt u informatie? Deel deze dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018052246).