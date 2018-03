Twee arrestaties voor drugsbezit na aanrijding

De politie kreeg een melding dat er een verkeersongeval met letsel was gebeurd op de Goirkestraat. De dienders zagen ter plaatse een vrouw gewond op de grond liggen. Naast haar lag een beschadigde fiets. Een ma n, een 34-jarige Tilburger, maakte zich bekend als bestuurder van de auto. Hij was met de fietsster in aanrijding gekomen. De agenten zagen dat hij terug liep naar de auto, waaruit vervolgens een jongen uitstapte die weg liep met een plastic boodschappentas.. Bij controle bleek dat er in de tas een doos zat met daarin diverse gripzakjes hennep. Het gaat om bij elkaar 15 gram. Hierop zijn beide inzittenden aangehouden. Bij de bestuurder werd in zijn kleding nog vier zakjes met hennep en hasj aangetroffen.