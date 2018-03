Update ondermijningsactie van maandag

Uiteindelijk is er in de woning aan het Hazennest-West een bedrag van 86.000 euro gevonden na inzet van een speurhond. Ook is er een auto in beslag genomen. In de woning lagen ook papieren die erop wezen dat de bewoners een boot in bezit hadden. Die boot is gevonden bij een jachthaven en is ook in beslag genomen. De bewoners van het pand hebben direct afstand gedaan van het geld, de auto en de boot.