Arrestaties voor zware mishandeling in uitgaansleven

De recherche sprak diverse mensen in het uitgaansleven, bekeek alle beeldmateriaal van de camera’s in het uitgaansgebied die van belang konden zijn en toonde in het programma Opsporing Verzocht beelden van personen die mogelijk deel uitmaakten van de groep die uit het café kwam. Dat leverde enkele tientallen reacties op, die vervolgens door het rechercheteam onderzocht zijn. Dat leverde snel duidelijkheid op over de identiteit van deze personen. Uiteindelijk heeft het uitvoerige recherchewerk in combinatie met de reacties naar aanleiding van Opsporing Verzocht woensdag geleid tot de aanhouding van een 34-jarige Eindhovenaar en een 27-jarige man uit Best. Zij zitten vast voor verder onderzoek.