Politie, Defensie en brandweer oefenen in PSV-stadion

De gespecialiseerde diensten komen in actie na een fictieve melding van een ‘verdacht’ pakje in het stadion. Mogelijk is de inhoud zelfs een chemische stof. De EODD is gespecialiseerd in het opsporen, identificeren en opruimen van explosieven. Het gaspakkenteam van het LTFO is gespecialiseerd in het sporenonderzoek bij incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen. Beide teams hebben beschermende kleding die het mogelijk maakt dat ze onder dergelijke omstandigheden hun werk kunnen doen. Het belangrijkste doel van deze oefening is de samenwerking onder moeilijke omstandigheden op een vreemde locatie.

Een brandweereenheid – die onderdeel uit maakt van het LTFO - richt een ‘wasstraat’ in waarin de beschermende kleding en apparatuur die op de ‘plaats delict’ mogelijk is blootgesteld aan een besmetting wordt schoongemaakt.