Politie zoekt getuigen van grootschalige dumping drugsafval

De vaten worden onderzocht door een landelijk politieteam dat zich bezighoudt met de ontmanteling van drugslabs.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Het milieuteam van de politie doet onderzoek naar de herkomst van het drugsafval en roept daarbij uw hulp in. We willen graag weten hoe lang de vaten daar liggen en waar ze vandaan komen. Gezien de omvang van de dumping zijn de vaten waarschijnlijk vervoerd in een bestelauto of kleine vrachtwagen. Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Misschien zijn er mensen die ‘s avonds of ‘s nachts iets bijzonders gezien hebben in de buurt van de Tienmaatsweg in Grolloo? Of weet u waar de vaten vandaan komen? Neemt u dan vooral contact op met de politie. Onderaan dit bericht leest u hoe dat kan.

Schadelijk voor mens, dier en natuur

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen vandien. Lees hier wat u moet doen als u drugsafval vindt.

Stijging dumpingen

In Noord-Nederland komen dit soort dumpingen niet vaak voor. Vorig jaar werd één keer een grote hoeveelheid drugsafval gevonden in Norg. Deze vondst leidde meteen tot het oprollen van een drugslab in Haulerwijk. Hierbij zijn drie verdachten zijn aangehouden. In totaal zijn er vorig jaar zes drugslabs opgerold in Noord-Nederland.

Gevaarlijke situatie

Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.