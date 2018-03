Verdachte aangehouden Woningoverval 2016

Op vrijdag 6 mei 2016 wordt een dame van 78 jaar overvallen in haar woning aan de Bakenbergseweg in Arnhem. De vrouw is die ochtend even voor 10.00 uur in de achtertuin van haar huis bezig met een huishoudelijk klusje. Plotseling ziet ze een onbekende man haar tuin inlopen die haar vastpakt en naar binnensleurt. Er komt ook een tweede dader bij. Met behoorlijk geweld wordt ze mee naar boven getrokken en vastgebonden. Ondertussen wordt ze ook bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. De daders zien uiteindelijk kans er met haar sieraden vandoor te gaan en laten het slachtoffer achter. De vrouw had gelukkig kans gezien alarm te slaan en wordt later door de politie bevrijd.