Aanhouding verdachte oplichting dankzij digitaal opkopersregister

Enkele van de in Woerden aangeboden gereedschappen zijn nog aangetroffen en in beslag genomen. De rest was al doorverkocht. Wat er met de overige gereedschappen is gebeurd, is niet helder geworden. De verdachte is na verhoor heengezonden. Tegen hem wordt dossier opgemaakt, dat wordt ingezonden naar het openbaar ministerie voor beslissing over verdere vervolging.