Politie zoekt getuigen van vernieling bus

De buschauffeur reed over de busbaan tussen de Zeeweg en de Groenweg. Ongeveer 200 meter voor de kruising met de Groenweg, zag de chauffeur langs de busbaan een aantal jongeren staan. Hij zag dat één van de jongeren een gooiende beweging maakte en vervolgens hoorde hij een harde tik. Even later constateerde de chauffeur dat één van de zijruiten was ingegooid. Er zaten ook enkele passagiers in de bus, echter raakte niemand gewond.

Heeft u woensdagmiddag iets gezien wat mogelijk met deze vernieling te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2018042464