Politie beëindigt illegaal gokken

De politie bezocht het pand naar aanleiding van meerdere meldingen uit de wijk. De 34-jarige eigenaar van het pand is aangehouden en na verhoor weer heengezonden. De politie doet nog nader onderzoek.



‘Het geld dat wij vonden, stond niet in de boekhouding’, vertelt Rebecca, ondermijningsexpert van de politie. ‘Als de eigenaar niet kan verklaren waar het geld vandaan komt, nemen we aan dat het crimineel bezit is en afkomstig is van illegaal gokken.’



Blowen en gokken

Achter de toonbank in het pand troffen agenten achttien gram softdrugs aan. ‘Dit is meer dan de toegestane hoeveelheid die iemand mag hebben voor eigen gebruik’, legt Rebecca uit. ‘Het is zorgelijk te zien dat juist in dit pand veel jongeren aanwezig waren die stonden te blowen. Ook vonden we zogenoemde gokbonnen. Dit bevestigt ons vermoeden dat er illegaal werd gegokt.’ De gemeente bepaalt of er maatregelen tegen deze zaak worden genomen. ‘Wij delen in ieder geval de informatie.‘



Geen onschuldig spelletje

Illegaal gokken lijkt onschuldig. Maar vaak verdwijnt het geld dat de aanbieders verdienen met deze praktijken in het zwartgeldcircuit. Hiermee worden dan andere criminele of maatschappelijk-ondermijnende activiteiten gefinancierd. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen.