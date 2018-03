Alerte melders voorkomen overval Vlaardingen

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het via 112. Dit nummer belt u als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Maar dus ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Zoals in dit geval aan de orde was. Samen helpen we misdrijven voorkomen.