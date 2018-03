Verdachte van mogelijk vier straatroven aangehouden

Dinsdagavond 6 maart werd een vrouw in Rotterdam-Blijdorp overvallen door een man die haar met een vuurwapen bedreigde en haar telefoon meenam. De volgende ochtend was het raak toen een man in Berkel een vrouw van haar tas beroofde. De verklaringen wezen in de richting van vermoedelijk dezelfde dader. De respectievelijke districtsrecherches pakten het onderzoek samen op en kwamen al snel bij de 34-jarige verdachte uit, een bekende van de politie. De man wordt verdacht van nog tenminste twee straatroven; een op 1 maart aan de Overschiese Kleiweg in Rotterdam en een op 31 januari in Berkel en Rodenrijs.