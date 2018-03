Hennep en synthetische drugs gevonden tijdens actiedag

Aan de Broekhovenseweg in Tilburg werden honderd garageboxen gecontroleerd. In een van de boxen werd zo’n 20 kilogram grondstoffen voor synthetische drugs gevonden en ook nog 25 kilo gram harddrugs. In een andere box werden goederen gevonden die gebruikt kunnen worden om een hennepkwekerij in te richten. De huurder van de box, een 25-jarige Tilburger, kwam op het moment van de controle aanrijden. Zijn auto werd gecontroleerd, in de auto bleken dertig hennepstekken te liggen. Bovendien had de man nog ruim 37.000 aan boetes open staan. Hij is aangehouden.