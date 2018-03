Inbrekers ingerekend

De melding over de inbraak op een camping kwam woensdag 7 maart om 21.45 uur binnen via de meldkamer. De melders hadden glasgerinkel gehoord. Bij de camping stond een auto op een verdachte plaats geparkeerd. Surveillerende agenten reden tegelijk met een hondengeleider naar de Maaijkant, waar ze de melders troffen. Een van hen stapte in om de weg te wijzen naar de caravan van de inbraak. De agenten en alerte buur reden over het campingterrein toen ze drie mannen (22, 30 en 42) zagen lopen. De agenten spraken de mannen aan die vertelden dat ze op weg waren naar een vriend die op de camping verbleef. Omdat er melding van inbraak was en er volgens de campingeigenaar niemand op de camping was die bevriend kon zijn met de heren en hun auto vreemd geparkeerd stond, zijn de mannen aangehouden. De drie zijn naar het cellencomplex gebracht.