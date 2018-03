Man aangehouden voor heling

De schoonvader van de eigenaar deed melding bij de politie dat hij zicht had op de gestolen oplegger. Vorige week was een trekker met daaraan gekoppeld een oplegger in Zwolle gestolen van zijn schoonzoon. Na een oproep via Facebook had zijn schoonzoon informatie gekregen van de plaats waar zijn gestolen spullen zouden zijn. De schoonvader was een kijkje gaan nemen en zag de goederen staan in de Denariusstraat. Hij had een man die daar aanwezig was geconfronteerd, maar de man was weggereden. Na enige tijd kwam de man teruggereden. Hij liet agenten de aanhanger zien, vertelde dat de spullen van een ander waren. Het bleek inderdaad de gestolen aanhanger te zijn met daarop een gestolen kenteken. De man is aangehouden voor heling. De laadbak, de aanhanger en de kentekenplaten zijn in beslag genomen.