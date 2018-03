Overval brillenzaak

Een jongen man kwam de zaak binnen en stal brillen onder bedreiging van een vuurwapen. Hij ging er vandoor in de richting van de Heuvelstraat. De politie reed direct na de melding naar de Arendstraat waar de brillenwinkel gevestigd is. In de omgeving is door meerdere agenten en de politiehelikopter gezocht. De verdachte is niet meer aangetroffen. Een onderzoek is gestart.