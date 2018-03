Overvallen, beroving en woninginbraak in Bureau Brabant

Een 54-jarige medewerkster van een kringloopwinkel is op vrijdag 17 november 2017 omstreeks 16.35 uur overvallen. Ze was op de fiets onderweg naar een bank om geld af te storten. Ze fietste via de oude draaibrug en de Sint Josephstraat de Professor Dondersstraat in. Daar hoorde ze een auto met piepende banden rijden, die haar vervolgens afsneed en hard remde. Hierdoor botste de vrouw op de achterzijde van de auto. Aan de bijrijderszijde stapte iemand uit die hard “ik wil geld” riep. Deze persoon trok de fietstas van de achterzijde los en liep daar mee terug naar de auto. Dit was een donkerblauwe VW Golf of Polo, waarvan het kenteken begon met “SH”. Die auto reed vervolgens hard weg richting Spoorlaan. Eerder die dag zag een getuige in de nabijheid van de kringloopwinkel al een donkerblauwe VW Polo staan. Deze auto staat op camerabeelden. Bij de auto stonden twee mannen. Mogelijk waren zij bij de overval betrokken.