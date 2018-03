Verwaarloosde pups en honden in beslag genomen

Na enkele tips over de verwaarloosde honden zijn agenten het huis binnen gegaan met medewerking van de bewoner. Daar vonden zij de Amerikaanse Staffords in zeer vervuilde benches en zonder drinkwater. Ook het huis was vervuild met hondenpoep. Een dierenarts beoordeelde dat de situatie niet gezond was voor de honden en dat de beesten er niet goed aan toe waren. Met toestemming van de Officier van Justitie zijn de honden in beslag genomen. De dieren zijn overgebracht naar een opvanglocatie en de eigenaar heeft afstand gedaan. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt en hem is ook hulp geboden om zijn leven weer op orde te krijgen.