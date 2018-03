Drie hennepkwekerijen geruimd

In een woning aan de Molenvlietsedijk in Tholen vonden de agenten in een loods een werkende hennepkwekerij. De kwekerij bestond uit twee ruimtes en er stonden 645 hennepplanten. Er zijn twee personen aangehouden. Uit onderzoek bleek dat in de woning een illegale aftakking op het elektriciteitsnet was gemaakt en de elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerij door diefstal verkregen werd. De woning is van het energienetwerk afgesloten. Omdat er vermoedelijk sprake is van voorgaande oogsten zijn twee personenauto’s in beslag genomen.