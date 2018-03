Politie houdt grote zoekactie naar drugs na melding verdachte situatie

De politie kreeg een melding van een oplettende medewerker van een groothandel in Hedel, die een onbekend voertuig met meerdere inzittenden op hun terrein zag, die er niet thuishoorde. De politie is met meerdere eenheden op zoek gegaan naar de desbetreffende auto. Deze is uiteindelijk getraceerd in Brabant op de A59. Een van de inzittenden had een vuurwapen bij zich, alle inzittenden van de auto zijn aangehouden voor bezit vuurwapen en bezit van grote hoeveelheid geld. Het gaat om vier mannen met verschillende nationaliteiten.

Omdat we er rekening mee hielden dat in een van de voertuigen op het bedrijfsterrein mogelijk verdovende middelen bevatte, is door de politie ook daar onderzoek gedaan met behulp van speciale diensten en speurhonden. Op het bedrijfsterrein zijn geen drugs aangetroffen.

2018100386 SP