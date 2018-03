Stalkingszaak Genemuiden nog steeds in onderzoek

Genemuiden - De 51-jarige man uit Genemuiden die op dinsdag 6 maart is aangehouden op verdenking van stalking en bedreiging is donderdagavond 8 maart in vrijheid gesteld. De man is nog steeds verdachte in de zaak, maar kan de rest van het onderzoek in vrijheid afwachten.