Twee nieuwe aanhoudingen voor schietincident Biezenknoppen

Het motief voor het schietincident is nog onduidelijk. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Wel is duidelijk geworden dat het schietincident geen enkel verband houdt met vermeende overlast in de omgeving van de Milligerplas. Eerder werden in deze zaak al een 27-jarige en 22-jarige Zwollenaar aangehouden. Zij zitten beiden nog vast.

(2018037009)