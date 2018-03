Jonge overvallers gearresteerd dankzij voortvarend onderzoek RTO

De politie in Rotterdam zag de afgelopen tijd een piek in het aantal overvallen op maaltijdbezorgers en pakketbezorgers, voornamelijk in Rotterdam-Zuid. Tom Tiesema, districtelijk commandant, en daarmee verantwoordelijk voor de extra lokale maatregelen: “Deze zorgwekkende piek willen we een halt toeroepen. De overvallen moeten stoppen. Dat betekent dat we zichtbaar en onzichtbaar extra maatregelen nemen.” Bijvoorbeeld op het gebied van preventie. “Wijkagenten spreken dagelijks met ondernemers in hun wijk. Toch is het in deze tijd nodig om gesprekken te voeren over preventie. Wat kunnen zij doen om een overval van hun bezorger te voorkomen? Het stimuleren van cashloos betalen is één van de belangrijkste speerpunten.”

Naast preventie, gaat de aandacht vooral uit naar het oppakken van daders. “Denk daarbij aan meer onherkenbare surveillances en vaker preventief fouilleren. Zo vonden we afgelopen donderdag bij 3 preventief fouilleeracties op de Spinozaweg, het Prinsenplein en de Oude Watering een busje pepperspray en 8 bolletjes verdovende middelen.”

Om daders te arresteren heeft de politie ook de hulp van he t publiek nodig. Daarbij vraagt de politie niet alleen om 112 te bellen bij verdachte situaties, maar laat de recherche wekelijks beelden van overvallers in Bureau Rijnmond zien in de hoop dat het publiek hen herkent. “Burgerparticipatie is een ontzettend belangrijk onderdeel van onze aanpak. Alleen samen kunnen we de overvallen stoppen!” Overigens neemt de politie achter de schermen nog veel maatregelen. “Alleen hoeven de daders dat nog niet te weten. Zij komen ons vanzelf tegen!”