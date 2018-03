Jongetjes vinden revolver in de bosjes

Donderdag aan het einde van de middag zagen twee jongetjes, van 7 en 9 jaar, een revolver in de bosjes liggen. Het wapen lag in de struiken tussen de Jan van Brakelstraat en de Jan de Heanstraat. De jongens schoten er twee keer mee op een muurtje en namen het vuurwapen toen mee naar huis. De vader van een van de jongetjes belde meteen de politie. Agenten stelden een onderzoek in en doorzochten de bosjes. Het wapen is veilig gesteld en wordt bekeken op sporen.

Goed gesprek met de jongens

De jongens zijn dringend toegesproken over het gevaar van het schieten met de revolver. Voor een volgende keer weten ze nu dat hun, overigens volkomen logische jongensgedrag, ook gevaren kan opleveren. Bel in zo’n geval meteen 112 en laat het vuurwapen liggen.

Een revolver is een vuurwapen met een cilinder waarmee meerdere schoten gelost kunnen worden, meestal 6. Er zaten nog drie patronen in.