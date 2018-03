Drie mannen aangehouden voor straatroof

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. De rechercheurs die met de zaak bezig zijn willen heel graag in contact komen met mensen die meer weten van deze beroving, of mensen die de beroving hebben zien gebeuren. Zij kunnen zich melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Maar anoniem melden kan ook via de website van www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800-7000. Geef bij uw contact graag het zaaknummer 2018-055227 door.