Inbreker op heterdaad aangehouden

De politiemensen waren heel snel bij het bedoelde pand. Ze zagen een man wegrennen en hadden natuurlijk meteen het vermoeden dat hij iets met de inbraak te maken kon hebben. Een van de politieagenten is de dienstauto uitgesprongen en heeft de achtervolging op de verdachte ingezet.

In de Eindstraat is hij aangehouden onder toeziend oog van de eigenaar van het pand waar was ingebroken. De man, een 23-jarige Roosendaler, is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij een bekennende verklaring heeft afgelegd. Zijn buit betrof een geldbedrag, maar dit had hij achtergelaten op de plaats waar hij de inbraak had gepleegd. Na het afleggen van zijn bekennende verklaring is de man weer in vrijheid gesteld. Hij mag zich te zijner tijd voor de rechter verantwoorden.