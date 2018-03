Ondermijningsactie de ‘Veegweek’ groot succes

De eerste dag was er een succes te melden in Goirle. In eerst instantie bleek de verkregen informatie niet juist, in een bedrijfspand bleek geen lab te zitten. Maar een van de aanwezigen had foto’s op zijn telefoon staan die duidden op mogelijke betrokkenheid bij drugschemicaliën. De man is aangehouden. Hij had 5.500 euro bij zich, verstopt in zijn kleding. In Tilburg werd in een woning een hoeveelheid drugs gevonden en een groot contant geldbedrag. Twee personen werden aangehouden. Daar zijn een auto en een boot in beslag genomen.